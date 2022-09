Sanremese, buona la prima con il Sestri

Sestri Levante. Esordio in campionato per la Sanremese di mister Giannini che fa visita al Sestri Levante. I corsari di capitan Pane e del neo tecnico Barilari sono un avversario tignoso che ambisce a ricoprire un ruolo di tutto rispetto in un girone che si preannuncia molto equilibrato. La Sanremese deve rinunciare agli infortunati Fischer e Marchisone e, rispetto alla gara di coppa Italia a Bra, recupera Gagliardi che torna dopo la squalifica. In campo dal primo minuto Ricossa e Maglione in difesa sulle corsie laterali, Maugeri a centrocampo in cabina di regia e in avanti spazio al tridente Camilli – Aperi – Scalzi.

Dopo una prima fase di studio, la Sanremese passa al primo affondo: al 10’ Scalzi lavora un buon pallone sulla destra e mette in mezzo, Aperi in area piccola è il più lesto ad arrivare sulla sfera e scaraventa in rete. Sanremese in vantaggio! Il Sestri accusa il colpo e la Sanremese segna di nuovo al 17’: uno scatenato Scalzi mette in mezzo dalla destra, la difesa dei corsari si ferma, Aperi da opportunista tocca quel tanto che basta per trafiggere Anacoura. Sestri Levante – Sanremese 0-2! Al 20’ sempre Scalzi riceve palla sulla destra, si accentra e tira, Anacoura stavolta respinge di piede e sventa la minaccia. Al 22’ il Sestri accorcia le distanze: Cominetti riceve palla in area e tira a botta sicura, Tartaro compie il miracolo, sulla respinta del portiere Marquez è bravo e fortunato e mette dentro il pallone. Sestri Levante – Sanremese 1-2! I rossoblù, galvanizzati per aver riaperto la contesa, iniziano a spingere alla ricerca del pareggio. Al 24’ ci prova dalla destra Cirrincione, Tartaro si tuffa e manda in angolo. Al 27’ colpo di testa di Salvo in avvitamento, palla a lato non di molto. Al 29’ punizione dal limite di Candiano, la palla aggira la barriera, Tartaro si accartoccia e blocca. Al 36’ cross di Salvo dalla destra, testa di Marquez in area, palla fuori. Il Sestri continua ad attaccare fino al termine del primo tempo, la Sanremese controlla. I primi 45 minuti si chiudono con i biancoazzurri avanti per 2-1.

