Sestri: don Gian Emanuele Muratore guiderà tre parrocchie

Da don Luca Sardella, Responsabile Ufficio per le Comunicazioni sociali, Portavoce della Diocesi

A partire da questa domenica, 4 settembre 2022, viene avviata nel Vicariato di

Sestri Levante una nuova Zona Pastorale che comprende le Parrocchie di San

Bartolomeo della Ginestra, San Pietro in Riva Trigoso e Santa Sabina in Trigoso.

Il cammino della Zona Pastorale, che sarà chiamata provvisoriamente “Riva –

Trigoso – San Bartolomeo”, vedrà lavorare insieme le tre Parrocchie e i rispettivi Parroci, don Gian Emanuele Muratore e don Enzo Frisino, insieme al Vicario parrocchiale di San Bartolomeo della Ginestra e di San Pietro in Riva Trigoso, don Simone Garibaldi.

