Tajani (Forza Italia): “Senza il partito del no forse il ponte Morandi non sarebbe crollato”

Genova. “Basta con il partito del no che blocca sempre tutto. Pensiamo ad esempio alla Gronda di Genova, bloccata dal partito del no. E forse anche il ponte Morandi non sarebbe crollato se non ci fossero stati quei no“. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, commentando la crisi energetica nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

Secondo Tajani “dobbiamo raddoppiare l’estrazione di gas del nostro Paese”. “Basta con la dipendenza energetica solo da un Paese – ha aggiunto -. Dobbiamo puntare sull’energia nucleare di ultima generazione”.

