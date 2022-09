Alessandro Barbero ha chiuso il Festival della Mente: “Ci vediamo l’anno prossimo”

La standing ovation per Alessandro Barbero ha chiuso stasera la diciannovesima edizione del Festival della Mente, declinato quest’anno sul tema del movimento e promosso come sempre da Fondazione Carispezia e Comune di Sarzana. Il professore, accolto all’arrivo dall’ormai immancabile ovazione del suo pubblico, ha concluso il ciclo di tre lezioni dedicate agli autori russi raccontando la vita di Iosif Brodskij, poeta premio Nobel per la letteratura nel 1987, dopo aver iniziato venerdì con Mikkahil Bulgakov e proseguito sabato con Anna Achmatova. Vite e destini di tre protagonisti della letteratura le cui vicende si sono intrecciate con la storia della Russia nel Novecento. Lezioni caratterizzate dallo stile divulgativo che ha permesso a Barbero di raggiungere un pubblico vastissimo e di diventare una vera e propria icona della manifestazione. Ospite imprenscindibile i cui biglietti sono andati sold-out dopo pochi minuti e che questa sera, per cause di forza maggiore, si è dovuto sottrarre al rito del firmacopie lasciando piazza Matteotti circondato dall’entusiasmo della gente come una vera star. Un congedo accompagnato da un rassicurante “Ci vediamo l’anno prossimo” prima di scendere dal palco. Una certezza in vista del ventennale.

