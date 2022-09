Caro energia, condomini verso l’auto-razionamento: “Meno riscaldamento e vestiti più pesanti”

Genova. Tagliare ulteriormente le ore di accensione degli impianti di riscaldamento centralizzati e munirsi di coperta di lana per guardare la tv sul divano, se si vuole evitare una maxi-stangata sulle spese condominiali. È quanto consigliano in maniera trasversale i sindacati degli inquilini e le associazioni degli amministratori di condominio a Genova in vista di un inverno che si preannuncia molto difficile sul fronte energetico. Al di là dei futuri interventi del Governo per arginare i rincari sulle bollette, quello che verrà richiesto a molte persone sarà un cambiamento radicale delle abitudini domestiche per contenere costi già oggi insostenibili.

“La situazione è difficilissima, drammatica – esordisce Stefano Salvetti, presidente ligure del Sicet e del coordinamento regionale delle associazioni dei consumatori -. Le indicazioni che diamo sono di estrema oculatezza. È chiaro che bisognerà modificare i nostri comportamenti. Si parla di accorciare la fascia oraria e di abbassare di un grado: ritengo che sia insufficiente. È opportuno che i condomini si riuniscano prima dell’accensione dei riscaldamenti per valutare un’ulteriore riduzione dell’utilizzo degli impianti anche al di là degli interventi normativi del Governo. Ora non ce ne accorgiamo, ma i bilanci vengono approvati poi a luglio quando i consumi sono già stati effettuati. E si rischia di trovare un conto salatissimo”.

