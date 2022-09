Cultura, il sindaco Bucci incontra Rimorchiatori Riuniti: sono loro lo sponsor unico della mostra “Rubens a Genova”

Genova. Incontro questa mattina tra il sindaco di Genova Marco Bucci e Gregorio Gavarone, presidente di Rimorchiatori Riuniti SpA, sponsor unico della grande mostra “Rubens a Genova”, curata da Nils Büttner e Anna Orlando, che sarà ospitata dal 6 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023 nell’Appartamento del Doge a Palazzo Ducale di Genova.

Si tratta, per il Comune di Genova e per Palazzo Ducale, di un partner d’eccezione, profondamente radicato nel territorio e da sempre attento alla promozione della città, che ha deciso di contribuire alla realizzazione di questa importante iniziativa culturale, in occasione dei cento anni dalla sua fondazione.

» leggi tutto su www.genova24.it