“Dal caso dei cinghiali della Maggiolina una lezione per tutti”

La Spezia ha archiviato soltanto da pochi giorni il caso dei “Cinghiali della Maggiolina”, esploso nel mese di agosto, il cui interesse ha inaspettatamente travalicato i confini locali. La storia di un nucleo familiare composto da due femmine adulte e sette piccoli che si sono ritrovati rinchiusi, loro malgrado, all’interno di un Parco Urbano, ha fatto il giro della penisola. Come del resto il braccio di ferro, durato due settimane, tra i numerosi animalisti che hanno presidiato il Parco, da una parte, e gli enti locali dall’altra; con la Regione che, in merito alle disposizioni di legge, pretendeva l’eliminazione degli animali, e il Comune della Spezia che invece si opponeva ad un intervento cruento all’interno del Parco. Il finale, con i cinghiali catturati e immessi in un’area recintata e accudita, sembra aver accontentato tutti, non il gruppo di sindaci della Val di Vara che hanno rimarcato i danni conferiti dalla specie alle coltivazioni.

Ma al di là della cronaca, quello che ha fatto maggiormente notizia è stato il conflitto tra gli animalisti e un ampio fronte della cittadinanza, in relazione soprattutto a una accusa sollevata nei confronti dei difensori degli animali, quella che attiene al concetto di “benaltrismo”: secondo gli accusatori coloro che si mobilitano per i cinghiali non lo fanno in altri ambiti “ben più importanti” (come la sanità, il lavoro, l’ambiente). Su questi temi abbiamo chiesto parere ad uno dei massimi esperti italiani di bioetica, la professoressa Luisella Battaglia, docente di Filosofia Morale e Bioetica presso l’Università degli Studi di Genova e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nnel 1992 ha fondato a Genova l’Istituto italiano di Bioetica, di cui è direttore scientifico mentre dal 1999 fa parte del Comitato nazionale per la bioetica, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio recentemente, a maggio di quest’anno, Luisella Battaglia ha realizzato una pubblicazione a carattere divulgativo che tocca anche questi temi, intitolata “Bioetica”, edita a cura di Editrice Bibliografica.

