Festival della Scienza, disponibili da oggi gli abbonamenti per l’edizione 2022

Genova. Da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre 2022 torna a Genova il Festival della Scienza, l’appuntamento che ogni anno riunisce in diverse sedi culturali genovesi migliaia di studenti e appassionati per partecipare a mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali sulle principali tematiche e novità scientifiche del momento.

In attesa della ventesima edizione della manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica, il Festival della Scienza lancia per la prima volta una promozione Early Bird con due tipi di abbonamenti a prezzi scontati. Da oggi, lunedì 5 settembre 2022, sul sito www.festivalscienza.it è possibile acquistare l’Abbonamento Premium, che dà l’accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con prenotazioni gratuite e illimitate, al prezzo di 16.50€ (invece che 30€) e l’Abbonamento Standard, che dà l’accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con le prenotazioni a pagamento, al prezzo di 11.50€ (invece che 20€).

