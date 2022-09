Gestione dell’asiolo comunale, Cocea: “Documenti della garra affidati al nostro studio legale”

“Ci sembra doveroso ringraziare tutte le famiglie che, in questi giorni, hanno dimostrato solidarietà alla cooperativa COCEA che a seguito di gara di appalto ha perso la gestione del nido Zigo Zago di Castelnuovo Magra. Abbiamo apprezzato molto che sia stato così fortemente riconosciuta la professionalità e competenza del gruppo delle educatrici e e nello stesso tempo l’affidabilità della stessa cooperativa, confermata dai risultati dei questionari di soddisfazione dei clienti che hanno, anche per lo scorso anno scolastico, raggiunto il giudizio “ottimo” con una percentuale del 98%. COCEA affronta con grande sofferenza questo difficile momento: non è indolore per il gruppo di lavoro al quale attraverso l’applicazione della “clausola sociale” verrà chiesto di passare ad altra cooperativa e non è coerente con i nostri principi di cooperativa, sminuire d’importanza del “senso di appartenenza” e il valore delle persone socie e dipendenti, che fanno parte della vita e della crescita della Cooperativa da più di 20 anni. Ma oggi COCEA vuole affrontare questa situazione difficile nel migliore dei modi e farla diventare occasione di crescita. Da oltre 30 anni partecipiamo a gare di appalto, ad oggi unico strumento per la gestione di servizi pubblici, per acquisire la gestione di nuovi e per cercare di mantenere quelli significativi per la cooperativa, come lo Zigo Zago, inaugurato da COCEA nel 1989. Purtroppo ad ogni gara importante, si incrociano le dita nella speranza che l’ente pubblico imposti la gara dando il giusto peso “all’offerta educativa”, all’esperienza e radicalità nelle relazioni con il territorio e in maniera meno importante “all’offerta economica”, ma non è sempre così. Per quanto riguarda il risultato della gara per la gestione del Nido Zigo Zago, Cocea ha affidato al proprio studio legale la verifica dei documenti di gara, ad oggi solo in parte disponibili, al fine di evidenziare eventuali elementi di miglioramento per le prossime gare e motivi di contestazione da rivolgere al tribunale della Regione Liguria. Comprendiamo quindi a pieno la preoccupazione e condividiamo senso di insicurezza delle famiglie firmatarie della lettera al Sindaco di Castelnuovo Magra che oggi non sanno come finirà questa nuova aggiudicazione, se troveranno il vecchio gruppo di lavoro e comunque rimane inevitabile che un cambio di gestione, ai primi di settembre, porta inevitabilmente un ritardo nella partenza del servizio. La determina di aggiudicazione è stata pubblicata il 2 settembre e a questo punto il personale dello Zigo Zago attende la “chiamata ufficiale” del nuovo gestore e non sarà una scelta facile per loro, consapevoli che lasciare lo Zigo Zago per altro posto riservato loro in altri servizi da COCEA, non sarebbe indolore non solo per loro ma anche per i minori, le famiglie e per l’organizzazione del servizio”.

Monica Rossi

presidente cooperativa sociale COCEA

