Giustizia, sette nuovi giudici ‘penali’ potrebbero arrivare ‘in rinforzo’ al Tribunale di Genova

Genova. Potrebbero arrivare sette giudici del settore penale nel tribunale di Genova nel giro di pochi mesi. È quanto emerso dall’incontro con il vicepresidente del Csm David Ermini con i vertici del tribunale e degli organi degli avvocati.

L’incontro è stato organizzato per le problematiche del tribunale per la carenza di organico e l’inizio di tre maxi processi (quello per il crollo del Morandi, il filone bis sulle altre infrastrutture e per il fallimento Qui!Group). “Conto di poter chiedere al Consiglio una buona percentuale di copertura – ha spiegato Ermini dopo l’incontro – e che entro un mese possa essere chiesto anche l’anticipato possesso per chi verrà qui. Ho chiesto agli avvocati di revocare l’astensione come ho chiesto al presidente del tribunale di revocare l’ordine di servizio sullo slittamento della fissazione dei processi al 2025”.

