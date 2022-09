Incendio Santa Corona, PD: “Sciacallaggio elettorale della Lega”

Pietra Ligure. “Riguardo al l’incendio di origine dolosa, scoppiato la notte scorsa, nel reparto di ortopedia del Santa Corona, assistiamo all’ennesima opera di sciacallaggio mediatico pre-elettorale da parte della Lega. L’episodio che avrebbe per protagonista in negativo un cittadino extracomunitario, in preda ad un evidente stato di alterazione, va stigmatizzato in pieno ed è giusto che chiunque commetta atti criminosi del genere, vada condannato indipendentemente da colore della pelle”.

Non si è fatta attendere la replica del circolo PD della Val Maremola dopo le dichiarazioni della Lega sull’incendio di questa notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un episodio che entra nel dibattito della campagna elettorale con inevitabili schermaglie politiche.

