Lavagna: in arrivo l’autobiografia di Gabriella Mondello

Senza aspettare l’esito di un procedimento che sembra essere svanito nella nebbia, l’onorevole Gabriella Mondello ha voluto stendere le sue memorie, raccolte da Lorenzo Zunino; dalla vita spensierata nella sua Bedonia dove è nata, agli studi liceali in collegio a Reggio Emilia fino all’università a Genova, spinta dall’incoraggiamento corale dei suoi insegnanti e il contemporaneo trasferimento a Lavagna. Qui familiarizza con la politica e si fa strada nella Democrazia Cristiana fino a diventare, per 22 anni, sindaco della città. Senza dimenticare la docenza al liceo Delpino o il successo al Rischiatutto di Mike Bongiorno. C’è poi il periodo parlamentare ricostruito con un filmato curato da Marco Pinat, patron di Entella Tv. Mondello valuterà le offerte degli editori prima di dare alle stampe un libro autobiografico in cui non mancherà di ricordare la parte più tribolata della sua esistenza quando, ritiratasi dalla politica, sperava di potersi dedicare alla figlia e alla amata nipote che l’adora.

Gabriella Mondello e Mike Bongiorno al Rischiatutto

