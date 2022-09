Intervento stamattina per soccorrere un uomo di 52 anni modenese che stava percorrendo la scalinata che da Monterosso va verso Vernazza. L’uomo era in compagnia della moglie quando ha avvertito un malore, con tutta probabilità si trattava di un colpo di calore. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria, i Vigili del fuoco e i volontari della pubblica assistenza di Monterosso. Una volta raggiunto, è stato accompagnato fino ad una piazzola sopra Monterosso per il trasporto in ambulanza ma l’uomo ha rifiutato il ricovero.

L'articolo Malore sulla scalinata tra Monterosso e Vernazza, escursionista rifiuta il ricovero proviene da Citta della Spezia.

