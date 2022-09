Pallapugno, la Bormidese si assicura la prima posizione nel girone playout

Bormida. L’Acqua San Bernardo Subalcuneo, nonostante la sconfitta di Dolcedo per 9-3 con la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, accede direttamente alla semifinale con una giornata d’anticipo sulla chiusura dei play-off della Serie A Banca d’Alba-Egea. La matematica certezza per i biancorossi cuneesi di Andrea Daziano è arrivata dopo la vittoria per 4-9 del Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto, a Canale, con la Roero Isolamenti Canalese. Ai roerini di Marco Battaglino rimane la possibilità di giocarsi la quarta posizione nello scontro diretto dell’ultima giornata a Castagnole delle Lanze contro l’Araldica di Cristian Gatto, che osservava il proprio turno di riposo.

Serie A Banca d’Alba-Egea – Playoff – Quarta di ritorno

Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-3

Riposa: Araldica Castagnole Lanze

Classifica : Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 27; Nocciole Marchisio Cortemilia 26; Acqua San Bernardo Subalcuneo 16; Araldica Castagnole Lanze e Roero Isolamenti Canalese 13.

Quinta e ultima di ritorno

Mercoledì 7 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese

Giovedì 8 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo

