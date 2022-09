Per lo Spezia c’è un Napoli formato scudetto, tra Liverpool e Rangers Glasgow

“Ho visto una buonissima prestazione e una squadra che ha mostrato di saper essere unita, corta e aggressiva in campo. Siamo sulla strada giusta, siamo stai bravissimi tranne in qualche frangente in cui abbiamo perso palle banali”. Sono le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio. I prossimi avversari dello Spezia viaggiano in testa al campionato ad 11 punti in classifica, in attesa della partita dell’Atalanta di questo pomeriggio.

Subito decisivi i nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia. “Sono due ragazzi eccezionali che hanno avuto anche una eredità da raccogliere non semplice. Ringrazio lo scouting della società perché ci ha messo a disposizione calciatori di qualità. Kvara è addirittura un ragazzo timido, che sembra riservato ma quando va in campo dimostra tutto il suo carattere e soprattutto il suo talento”.

