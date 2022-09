Prima volta spezzina per il Brasil Festival

Sabato prossimo, 10 settembre, per la prima volta il Brasil Festival approderà alla Spezia, in collaborazione con la locale Associazione ‘Casa do Brasil’, presieduta da Ana Paula Sena. “Questo appuntamento – spiegano dall’organizzazione -, inserito nella programmazione del XX° Brasil Festival 2022, è un primo significativo momento di una partnership che si preannuncia piena di possibili positivi sviluppi.

La tappa spezzina del festival chiude una settimana assai significativa per il Brasile, cioè quella in cui cadono – oggi, 5 settembre – la Giornata mondiale per l’Amazzonia, istituita con una legge nazionale nel 2007, nonché i duecento anni dall’indipendenza dall’Impero portoghese (7 settembre) e i cento dalla prima trasmissione radiofonica in Brasile, evento che influenzò enormemente la cultura brasiliana e la crescita e diffusione della Musica Popular Brasileira. L’appuntamento alla Spezia è al Madame Bovary cocktails bar e ristorante, in Via del Canaletto 343 (prenotazioni e info : 0187-1992462 e 320-0871940).

“Non è casuale la scelta della data e, vista la particolare concomitanza degli eventi – proseguono dall’organizzazione -, abbiamo pensato di scegliere, per questa prima tappa spezzina, un prestigioso gruppo musicale che presenta un repertorio che ripercorre piacevolmente vari decenni della Musica Popular Brasileira: i Tamanduà, che, per l’occasione, presenteranno anche un omaggio all’Era do Radio, come è conosciuta in Brasile”.

I Tamanduà sono: Pino Arborea, chitarra, voce, arrangiamenti, Ricardo da Silva, percussioni, batteria, cori; Claudia Moretti, Cristina Rizzo, e Luciana Camarda, voci.

Nell’occasione potranno assaggiare specialità gastronomiche brasiliane e assistere ad una piccola esposizione tratta dalle numerose mostre realizzate nell’ambito dei primi vent’anni di Brasil Festival.

Nel pomeriggio workshop di ritmica e piccole percussioni brasiliane tenuto da Ricardo da Silva, aperto a tutti. (info 392 5268980).

Il Festival

Nato a Bologna nel 2002 e giunto quindi al suo ventesimo anno, il Brasil festival si è trasformato in una vera e propria ‘federazione’, creando, in collaborazione con associazioni e realtà locali, eventi musicali e culturali, con la ferma intenzione di dare un seguito ed uno sviluppo a questa iniziativa. Per rendere possibile questo progetto, questa edizione è anche la più lunga, essendo iniziata il 25 giugno (non a caso giorno dell’80° compleanno di Gilberto Gil) ad Aquileia e tutt’ora in corso. Il gran finale è infatti previsto nel prestigioso Der Mast di Brescia il 30 settembre, con un’opera prima originale, creata dal festival, un tributo alla grande artista Elza Soares scomparsa recentemente. Il Festival 2022 si è mosso tra Marina di Pisa, Firenze, Aquileia, Castel Volturno, Trieste, Bologna e provincia, Ferrara, Milano Marittima, Bagnara di Romagna, Gorizia ed ora La Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com