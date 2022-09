I tombini si occludono, specialmente quando piove, perché l’acqua porta con sé ciò che trova sul suo cammino. Soprattutto foglie d’albero (in alcuni Comuni sostituiti da cipressi o palme proprio per evitare la caduta autunnale di foglie); ma in strada ci sono cartacce gettate dall’uomo e tanti mozziconi di sigaretta, anche se basterebbe seguire un fumatore per vedere dove conferisce la “cicca” ed eventualmente multarlo per richiamare l’attenzione sul problema e sensibilizzare i fumatori a maggiore attenzione. Tombini e caditoie comunque vengono periodicamente puliti in ogni Comune anche se è inevitabile che l’acqua vi trasporti detriti.

L’importante è che i tombini scarichino in canali non occlusi; Chiavari ad esempio è più di un anno che lavora per rifare i canali interrati e facilitare lo scorrimento delle acque piovane. A Rapallo ci si aspettava che dopo i lavori sul lungomare, finalizzati proprio a scongiurare nuovi allagamenti in caso di “bombe” d’acqua. Nell’euforia della chiusura del cantiere non era stato detto, o non si era capito, che al completamento dei lavori mancava il collegamento con l’installazione di pompe. Né sono tutti ingegneri idraulici. Così quasi nessuno si aspettava che a seguito dell’ultima bomba d’acqua via Mameli pedonalizzata si allagasse. Fatto ghiotto, sotto elezioni, per alcuni politici.

