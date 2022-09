Sanremo Rock & Trend Festival, al via la 35^ edizione

Sanremo. Sanremo Rock & Trend Festival torna nella Città dei fiori dal 5 al 10 settembre nei teatri del Casinò e Ariston. L’evento si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock. Grazie a Sanremo Rock, infatti, gli artisti emergenti hanno l’occasione di firmare il loro primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vydo, fare promozione radio e tv.

Le novità di questa 35esima edizione prevedono le semifinali di Sanremo Rock (dal 5 al 9 settembre) al Teatro Ariston, mentre le semifinali del Sanremo Trend (dal 6 al 9) al Casinò di Sanremo. Sempre al Casinò si terranno altri tre Festival, anch’essi organizzati da Nove Eventi Srl:

