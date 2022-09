Sea&Green, presidente Toti a Bordighera per rivista su turismo: «Stagione straordinaria»

Bordighera. «L’estate è stata straordinaria non solo di presenze, ma anche di effervescenze imprenditoriali. Sono molte le iniziative che sono fiorite in questo territorio, sono molti gli investimenti e molto imponente è stata la campagna di promozione del territorio messa in atto da Regione Liguria. Dagli spot che sono stati tra i più visti e anche discussi, cosa positiva per uno spot, e che ripeteremo ovviamente tra poco presentando il nuovo, quello autunnale, al salone nautico. Poi questa rivista, che ci accompagna ormai da una stagione e non solo promuove la nostra Regione ma accompagna il turista tra le bellezze di svago e di cultura e del nostro territorio. Credo che il combinato disposto dal sistema di promozione della Liguria, delle attività messe in campo dalla pubblica amministrazione, delle attività e della voglia di ritornare alla vita dei cittadini e degli imprenditori, abbia regalato alla Regione Liguria una stagione straordinaria e penso che regalerà ancora mesi importanti nonostante le difficoltà». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti alla presentazione della rivista Sea&Green al centro culturale ex Chiesa Anglicana di Bordighera.

«Una stagione importante nei numeri per quanto riguarda le visite e non poteva essere diversamente – ha dichiarato il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana -. Forse anche per vincere la psicosi che ha attanagliato tutti quanti noi in questi due anni, c’era proprio la volontà di riappropriarci dei nostri spazi e di fare delle vacanze con le famiglie all’insegna del relax e della riscoperta del bello. Credo che Liguria da questo punto di vista offra tutte le ricette: per bellezza, per scorci turistici, paesaggistici, culturali e storici e anche per quanto riguarda il relax. Abbiamo ottenuto degli importanti riconoscimenti con le bandiere blu. Abbiamo un entroterra affascinante alpino e appenninico allo stesso tempo, tutto da riscoprire e da potenziare, con la speranza che in questi territori possano nascere, delle strutture ricettive per dare anche una risposta in controtendenza rispetto al passato rispetto, dal punto di vista occupazionale e socio economico. Dal 2015 puntiamo sulla valorizzazione del nostro territorio e la rivista “Sea and green” è una ulteriore scommessa vinta per promuoverlo e ci fa capire che sempre più visitatori e turisti vengano a scoprirci non solo nei mesi estivi ma anche durante tuti i periodi dell’anno, non soltanto sulla costa anche anche nell’entroterra».

