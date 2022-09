Serie C: il Vbc Savona conferma Massimiliano Azzolini

Savona. Prosegue la preparazione in casa Vbc Savona e proseguono anche le riconferme. Oggi è il turno di Massimiliano Azzolini, banda classe 1986, al secondo anno in biancorosso.

“Sono contento di far parte di questa grande famiglia e questo progetto anche quest’anno – commenta Massimiliano -. Specialmente per l’entusiasmo del gruppo, sia dei veterani che dei nuovi innesti, e la costanza, l’impegno e la perseveranza della nostra super vicepresidente Giaccardi, sempre in prima linea come se fosse il settimo giocatore della squadra! Sicuramente ci toglieremo qualche soddisfazione, la preparazione è già iniziata e sta dando i primi frutti. A livello personale cercherò di dare il massimo per la squadra!”.

» leggi tutto su www.ivg.it