Settantesimo anniversario del Festival della moda maschile del Casinò di Sanremo

Sanremo. Fino a domenica 11 settembre dalle ore 18.00 alle 24.00, ingresso libero, in sala privata e sala dorata al Casinò di Sanremo,evento firmato dal Casinò, dal Comune e dalla Confartigianato con il patrocinio del Ministero della Cultura. Ancora una volta il Casinò di Sanremo unisce la sua storia a quella dell’alta sartoria, dell’eccellenza dell’artigianato espresso nei gioielli, nel teatro, nel cinema, nei drappeggi damascati, negli accessori nella pelletteria e in abiti così scintillanti da sembrare stelle, in cappelli che possono chiamarsi solo Borsalino, nelle cravatte Marinella, negli accessori che accentuano lo stile e l’eleganza.

Un viaggio nell’alta sartoria declinata tra abiti storici, di alta sartoria teatrale, tessuti che incantano, accessori preziosi, che raccontano di oggi e di ieri uniti nella stessa ricerca di qualità e di bellezza. Compongono l’esposizione i cappelli Borsalino sfilati nel 1957 al Casinò di Sanremo per celebrare il centenario dell’azienda, cappelli che provengono dal Museo Borsalino, gentilmente concessi dal Comune di Alessandria, dieci modelli che attraversano decenni e decenni di evoluzione del cappello. Una sezione viene dedicata al Borsalino nel cinema, ai modelli Panizzi Litrico, alle cuffie create per le spider, ai borsetti che nacquero proprio nel Festival della moda maschile accanto alla professione dell’indossatore.

