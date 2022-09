“Tamponi gratis a scuola per i bambini”: la richiesta dell’associazione dei pediatri liguri

Liguria. In occasione della riapertura delle scuole ormai prossima, l’Associazione Culturale Pediatri della Liguria ha inviato una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al direttore di Alisa Filippo Ansaldi e al Garante dei diritti dell’Infanzia, per chiedere se saranno previsti dei tamponi gratuiti per i bambini.

La richiesta inviata recita: “In vista della prossima riapertura delle scuole e alla luce delle indicazioni operative per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, pubblicate il mese scorso, chiediamo se verrà attivato come gli anni precedenti il Percorso scuola, o se come in altre Regioni sia prevista l’erogazione di tamponi diagnostici per Covid-19 gratuitamente alla popolazione pediatrica”.

