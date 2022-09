Tragedia alle gallerie di Lerici, muore una donna di 70 anni

Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alla Galleria Saturnia, per raggiungere Lerici, perché si registra una vittima. A seguito del terribile scontro frontale avvenuto attorno alle 15 una donna di 70 anni è morta. Lei si trovava a bordo di un’Alfa Giulietta assieme al marito 72enne e al nipotino di 6 anni. Per dinamiche in fase di accertamento la loro auto e un’altra decapottabile a bordo della quale viaggiava un cittadino di origine svizzera.

Stando a quanto si apprede da fonti del 118 la 70enne ha riportato un grave trauma cranio-facciale, trauma toraco-addominale e trauma con frattura doppia di un arto inferiore con compromissioni delle funzioni vitali e finale stato di shock ipovolemico in stadio avanzato per cui si è reso necessario il trasporto diretto in Shock Room in codice rosso. I medici hanno tentato l’impossibile, ma non c’è stato nulla da fare. Gli altri pazienti, tra cui un bambino di 6 anni, hanno riportato policontusioni ed escoriazioni diffuse e sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso Ospedale La Spezia.

