L’Associazione Taddeofilm, con sede a Barbarasco di Tresana, è lieta di comunicare ai propri soci e simpatizzanti la presentazione del cortometraggio “Non transigo” durante la 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il trailer del film verrà infatti proiettato Giovedì 8 Settembre all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, durante il Forum Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub). “Tutta l’Associazione è felice ed emozionata di poter prendere parte a questa prestigiosa manifestazione. Il cortometraggio, per la regia di Fabio Ravioli, è stato realizzato a Novembre 2021 durante il 48 Hour Film Project di Roma e ha già dato alcune soddisfazioni al gruppo di lavoro, ricevendo una menzione d’onore all’ultimo Festival del Cinema di Cefalù, e la selezione per la Vetrina Fedic alla 72^ edizione dell’Italia Film Fedic di Montecatini. Questa nuova occasione ci permetterà di presentarlo ad un ulteriore pubblico di addetti ai lavori, all’interno di una splendida ed importante cornice. Il film è stato girato in Lunigiana, all’interno dell’Agriturismo Eremo dei Poeti, e racconta un conflitto tra padre e figlio riguardante il tema dell’omosessualità”.

L’articolo Un cortometraggio di Taddeofilm alla Mostra del Cinema di Venezia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com