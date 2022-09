Malore improvviso per un operaio di 40anni ai cantieri navali del Muggiano, strappato alla morte grazie alla prontezza dei colleghi. Erano le 17 circa quando l’uomo, cingalese, si è accasciato a terra senza riprendere coscienza colpito da un arresto cardiaco. Alcuni suoi colleghi hanno notato quanto stesse accadendo, con grande capacità e freddezza sono riusciti ad affrontare un momento delicatissimo. Mentre alcuni prendevano il defibrillatore e davano le scariche per far riprendere il battito cardiaco, gli altri davano l’allarme al 118. La Pubblica assistenza e Delta sono arrivati in pochissimi minuti. Una volta sul posto medici e soccorritori hanno constatato che l’uomo aveva ancora polso così sono proseguite le manovre rianiamtorie, dunque una volta stabilizzato anche se era ancora semi incosciente, il 40enne è stato messo in ambulanza ed è arrivato in ospedale in codice rosso, al Sant’Andrea della Spezia. La prognosi è riservata.

L’articolo Va in arresto cardiaco, quarantenne salvato dai colleghi ai cantieri del Muggiano proviene da Citta della Spezia.

