Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Questa mattina i Vigili del fuoco hanno operato fra Montebruno e Canale per soccorre un cercatore di funghi settantenne. L’uomo era caduto nel bosco per una quindicina di metri, terminando la sua corsa in un affluente del fiume Trebbia, procurandosi diverse contusioni e ferite.

