Aidea e Spezia Dinamika insieme con Orienta-Mente

Nell’ambito del progetto GenerAzioni2022, in collaborazione con l’Associazione Spezia Dinamika, Aidea promuove Orienta-Mente, un progetto che prevede uno sportello di orientamento scolastico e universitario su prenotazione, basato su colloqui gratuiti, individuali e personalizzati fra studenti che si apprestano al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado e da quest’ultima all’università. Inoltre saranno organizzati laboratori per la redazione del curriculum vitae al fine di favorire la transizione tra il mondo scolastico e quello lavorativo. Lo scopo di questo progetto è quello di accompagnare i giovani verso una scelta consapevole del proprio futuro formativo e professionale. Il progettò verrà presentato l’8 settembre al PIN (pinetina) alle 19. Sempre con il finanziamento della Regione Liguria per il progetto MIN THE GAP Il 10 settembre, presso il Campo Montagna, Aidea propone attività fisica all’aria aperta per ragazzi di età 8-13, in collaborazione con Personal Center ONE. Saranno presenti due formatori del centro ONE. Partecipazione gratuita, è gradita la prenotazione. Informazioni: Aidea: info@aidealaspezia.org 329 7462081/ 0187 300835. Spezia Dinamika: speziadinamika@gmail.com

