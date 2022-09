Albenga, la Toscana vince il Trofeo Elena Ghidetti

Albenga. Sabato 3 settembre si è svolta ad Albenga la sesta edizione del Trofeo Elena Ghidetti – Ginnastica senza Frontiere, gara organizzata dalla Asd Ginnastica Ligure Albenga in collaborazione con il CR Liguria. Quattro le rappresentative regionali che hanno partecipato a questa edizione: Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana.

Ogni delegazione, formata da ginnaste Allieve per gli esercizi a corpo libero, fune e cerchio, e ginnaste Junior/Senior per palla, clavette e nastro, è scesa in pedana due volte proponendo esecuzioni differenti.

» leggi tutto su www.ivg.it