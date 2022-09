Asti a Milano rende omaggio alla Fabbrica del Vapore e lancia il progetto “Buy or rent”

Dopo aver reso omaggio a Venezia nel maggio scorso alla Biennale con la mostra tutta al femminile, Venezia Madre, per Paolo Asti e la sua Startè è ora la volta di fare altrettanto a Milano, rendendo omaggio alla Fabbrica del Vapore. Il tutto

in attesa della mostra prevista per la metà del prossimo ottobre dedicata interamente a Giuseppe Caselli nello spazio Startè in Piazza Europa 16 alla Spezia dove è in corso la mostra “La Forma dell’Acqua” di Arianna Ellero inaugurata la settimana scorsa. Un anno impegnativo, a partire dal progetto Factoryman, un omaggio alla Fabbrica del vapore: “Nell’arte, con il proprio impegno, la propria creatività, il proprio lavoro, l’uomo fa diventare altro la materia – spiega Paolo Asti -. Prendendo a esempio una scultura in marmo è evidente che la pietra non è più solo materia ma, divenuta opera, essa ne è parte trasformata. L’uomo ha voluto fortemente tutto questo. C’è dunque un’agonia propria della materia che subisce la forza, anche della tecnica, con lo scopo di trasformarla, per darne una nuova e compiuta dimensione, una nuova vita. Ciò che qui è esposto, ciò che sta nelle nostre case, piuttosto che nei musei, ne costituisce un esempio certo. Anche i luoghi subiscono un’agonia, voluta e determinata o meno, nel caso decretata dal tempo e non da uno scopo, che li trasforma in altro”. Da questa riflessione è nata l’idea di rendere omaggio alla Fabbrica del Vapore, diventata altro più volte, fino a determinarsi oggi in un luogo, voluto come tale, capace di ospitare arte e cultura. A questo progetto hanno aderito cinque artisti: Pietro Bellani, Alexander Povzner, Roberto Rocchi, Silvia Scaringella, Giuliano Tomaino, di generazioni, natalità, estrazione culturale e naturalmente linguaggi assai diversi tra loro, ma uniti insieme in un campo dello scopo, il luogo espositivo, in cui la relazione è connessa a ciò che è stato ed è il luogo ospitante. “Terminata l’agonia che ne ha decretato la fine, anche il luogo, trasformato, è rinato. Offre ora spazio al confronto delle idee e della loro espressione, senza perdere la radice da cui si è generato il suo divenire; proprio come le opere che, rimandando alla materia di cui sono costituite, a cui la magia dell’atto creativo ha donato nuova vita,

offrono l’eternità a cui l’uomo ambisce. Per ogni artista c’è una narrazione diversa, un racconto che comincia dalla materia utilizzata e, passando per la tecnica utilizzata, giunge a coniugarsi con la propria identità espressiva, in quell’essere se e non essere altro, nel manifestarsi nel mondo e nella volontà recondita di interpretare il proprio tempo. L’arte dunque può manifestare il luogo, come cosa tra le cose e come cosa tra i luoghi” – aggiunge Asti.

Pietro Bellani interpreta tutto questo con un omaggio a “Le Città Invisibili” di Italo Calvino, in cui l’uomo si perde tra strade e palazzi in trasparenza. I lavori realizzati con l’uso di legno e plexiglass, raccolti tra gli scarti produttivi, è un esempio che

richiama all’arte povera, ma traguarda lo spazio in cui nulla è scarto e tutto si rigenera. L’artista scruta la società contemporanea con “Il Globalista” dove un uomo, completamente dorato, intento a danzare in stile chapliniano, gioca con un mondo

tenuto tra le dita di una mano; ne ha risucchiato la ricchezza fino a far intravvedere il suo completo impoverimento, che avanza con il progressivo arricchimento del protagonista dell’opera. “Qui e ora” è una delle tre opere in marmo del giovane scultore russo Alexander Povner, realizzate a Carrara. “La presenza dell’uomo – dettaglia Asti -, è scandita da un orologio da polso, metafora del tempo e dalla presenza di una chiave (della felicità? del successo?) che richiamano ulteriori figure retoriche. Lo scarpa da lavoro, potrebbe essere indossata da un cavatore o dall’operai di una fabbrica, che schiaccia il viso dell’uomo (“Faccia con la gamba”), non lascia dubbi interpretativi e ben rappresenta il rapporto tra uomo e lavoro che, dalla prima rivoluzione industriale e per molto del secolo scorso, si manifesta attraverso conflitti e lotte in cui è in gioco la stessa sopravvivenza della dimensione umana del lavoro”. In “Incedere”, Silvia Scaringella racconta, con l’utilizzo di vecchie forme di calzature

dotate di tacchi marmorei, ciò che è stato un primato italiano: la fabbrica dalla dimensione artigianale, in cui la cura era determinante per il prodotto finale, proprio come in un’opera d’arte. Un mondo, ormai quasi scomparso, capace di creare

ricchezza e progresso in tutto il ‘900, è rappresentato dall’artista in un mood totalmente contemporaneo, ma con un sapore espressivo nostalgico, capace di riportarci a un vissuto delle generazioni che ci hanno preceduto e di quelle che ci

hanno appena lasciato. “Un lavoro poetico, raffinato, elegante, realizzato appositamente per il progetto dall’artista romana”, ancora Asti.

