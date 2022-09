Autostrade, stop ai cantieri in Liguria anche per il Salone nautico e tutti i week end di settembre

Genova. “Oggi con l’assessore alle Infrastrutture abbiamo incontrato tutti i concessionari autostradali della Liguria e abbiamo lavorato per garantire i minori disagi possibili al traffico per il pre-durante e dopo Salone Nautico.

Tutti i week end del mese di settembre e i giorni da giovedì 22 settembre a martedì 27 settembre non vedranno il montaggio dei cantieri più impattanti da parte di Aspi mentre per quanto riguarda l’Autostrada dei Fiori ci sarà una ripresa dei cantieri ma non nei fine settimana, almeno per quelli amovibili”.

