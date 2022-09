Bordighera, Ciclovia Bicknell: la tre giorni in bici tra storia, cultura e paesaggi mozzafiato

Bordighera. Metti insieme uno dei panorami più spettacolari delle Alpi con un tracciato tecnico e divertente al tempo stesso, partenza e arrivo da Bordighera, città turistica posizionata sulle coste del Mediterraneo; unisci uno dei “Luoghi del Cuore FAI” con un po’ di storia e hai ottenuto una miscela perfetta per un percorso turistico fantastico da provare.

Una perfetta occasione di un week-end outdoor immersi nella natura su un anello ciclo-turistico di inedita bellezza, al confine tra l’Italia e la Francia. “Ciclovia Bicknell” è un prodotto turistico creato e finanziato dal Comune di Bordighera, su volontà del sindaco Vittorio Ingenito, appassionato biker, per valorizzare la nuova rete sentieristica di Montenero e percorrere sulle tracce di Clarence Bicknell, una traversata tra i borghi liguri e la Val Roya francese, che non mancherà di stupire ed entusiasmare per l’originalità e la bellezza dei luoghi.

