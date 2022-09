Calcio, Marinelli tra Albenga e Savona: “Che emozione a Rapallo. Caro Comune di Savona, perché continuate a scaricare responsabilità?”

Albenga. La prima gara da presidente bianconero per Simone Marinelli è stata particolarmente intensa, ma vittoriosa: il 3-2 a Rapallo in inferiorità numerica ha dato diversi segnali positivi, soprattutto a livello mentale.

Per lui che l’ha seguita in tribuna, praticamente a due passi dagli ultras, l’emozione non poteva che essere forte durante la gara e, specialmente, al triplice fischio di Bonomo: “Bisogna fare un grande plauso a tutti: ragazzi, il mister e il suo staff, alla gente ingauna che è venuta a sostenerci. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto un calcio di livello, forse da categoria superiore, contro una squadra che per budget di spesa ed ambizioni è tra le favorite per la vittoria”.

