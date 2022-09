Dalla Liguria alla Corsica in windsurf partendo da Imperia, l’impresa ai blocchi di partenza

Imperia. Giovedì 8 settembre verrà tentata per la prima volta la traversata record in windsurf dalla Liguria alla Corsica. A tentare l’impresa, mai provata prima, il campione del mondo Matteo Iachino.

L’atleta Matteo Iachino, primo italiano ad aver vinto una Coppa del Mondo di Windsurf, dal 28 agosto tenterà di attraversare il Mar Ligure a bordo di un windsurf con foil. L’obiettivo sportivo è quello di arrivare all’Isolotto della Giraglia, impresa mai tentata in precedenza. Una grande impresa sportiva e un forte messaggio per la difesa dell’ambiente e del mare: un uomo a bordo del suo windsurf spinto dal vento e da un grande obiettivo. Se una sola persona può attraversare l’intero Mar Ligure in maniera sostenibile, ciascuno di noi può fare di più per l’ambiente ogni giorno. Abbiamo un solo mare e dobbiamo averne cura tutti noi.

» leggi tutto su www.riviera24.it