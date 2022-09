Ferretti Group al Cannes Yachting Festival con barche e dati da numero uno

Ferretti Group apre in bellezza il Cannes Yachting Festival – in programma dal 6 al 11 settembre – con una flotta di 25 splendidi yacht tra cui 5 première mondiali per i marchi Riva, Ferretti Yachts e Custom Line. In passerella: l’innovativo flybridge Ferretti Yachts 860, l’ammiraglia Custom Line 140’, Riva 102’ Corsaro Super, il magnifico Riva 76’ Bahamas Super e l’esclusivo Riva Anniversario, creato dal Cantiere in occasione di una ricorrenza leggendaria, ai quali si aggiunge l’elegante Itama 62RS model year 2022.

Spicca inoltre il primo prototipo Riva a propulsione completamente elettrica, El-Iseo, che combina la storia dell’iconico runabout Iseo con la tecnologia ecosostenibile. L’innovativo prototipo è stato presentato in anteprima mondiale in occasione della settima edizione della Private Preview di Ferretti Group, che si è tenuta, come ogni anno, nella splendida cornice dello Yacht Club di Monaco.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com