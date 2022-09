Imperia pensa al risparmio energetico: solo led per illuminare il Natale

Imperia. Mancano 109 giorni a Natale e ad Imperia si pensa già alle Feste, in un’ottica green e che tenga conto del difficile momento dell’energia e dei rincari. Non mancheranno le celebrazioni natalizie e dopo lo spettacolo dello scorso anno, che ha visto protagonisti trampolieri, musica e luci si preannuncia nuovamente una grande festa per l’accensione delle luminarie che, solitamente avviene in concomitanza con la festività di San Leonardo.

Il brand “Imperia s’illumina” tornerà anche nel 2022 sia per allietare i cittadini sia come richiamo turistico, con una manifestazione volta a diffondere l’atmosfera natalizia con luminarie sia in città sia nelle frazioni, oltre ad una serie di eventi collaterali e manifestazioni nel centro storico a partire dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. Il Natale imperiese 2022 sarà caratterizato dal risparmio energetico, utilizzando solo luminarie con luce a LED a basso consumo di nuova generazione, in modo da ridurre l’inquinamento luminoso e riducendo i disagi che possono portare le installazioni delle luminarie. Il tutto sarà accompagnato da effetti sonori e musica di sottofondo natalizia.

