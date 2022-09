Buonasera,

percorrendo in auto Via dei Colli, ho notato quanto siano cresciute le erbe spontanee infestanti, tanto da invadere parte della carreggiata. Si tratta di una strada stretta che serve diverse abitazioni e specialmente per la sera sarebbe utile, per non dire necessario, poter disporre di tutta quanta la corsia. So bene che non è l’unica ad avere questo tipo di problema ma prego comunque il Comune della Spezia di intervenire il prima possibile.

