Incendio Santa Corona, paziente intossicato ancora in prognosi riservata

Savona. Lieve miglioramento, ma lo staff medico dell’ospedale San Paolo non si sbilancia ancora in merito alle condizioni del paziente anziano ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto intossicato a seguito dell’incendio divampato nel reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Corona.

L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e ora si trova ancora in terapia intensiva per un quadro clinico giudicato ancora instabile: rimane sotto stretta osservazione, in attesa delle risposte rispetto alle cure e alle terapie del team sanitario del nosocomio savonese.

