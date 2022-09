Incendio Santa Corona, sindacati: “Tavolo di confronto urgente con Asl, si ritorni al più presto alla piena operatività”

Pietra Ligure. Un tavolo di confronto urgente sulle conseguenze che l’incendio all’ospedale Santa Corona ha causato ai servizi e ai lavoratori dei reparti interessati. A chiederlo al direttore generale dell’Asl2 Marco Damonte Prioli sono i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

L’augurio è che il prima possibile si torni ad una piena operatività: “Siamo fortemente preoccupati per le ricadute che tale situazione determina sui servizi, le cui strutture non sono più agibili come i reparti di ortopedia e traumatologia, intensiva cardiologica, neurochirugia, che risultano di fondamentale importanza anche in funzione del ruolo di Dea di II livello e di trauma center Regionale svolto dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – sottolineano le organizzazioni sindacali – Per questo, una volta conclusi gli opportuni sopralluoghi tecnici, volti a stabilire le dinamiche e responsabilità connesse con l’accaduto, a tutti i livelli ci si attivi immediatamente con tutti gli sforzi possibili e le risorse necessarie per mettere in condizione in tempi brevi di riprendere pienamente le attività interrotte”.

