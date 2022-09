Incidente alla Galleria Biassa, giovane donna ricoverata in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio alle 14 alla Galleria Biassa, alla Spezia. Il bilancio è di un ferito. A dover ricorrere alle cure mediche del Sant’Andrea della Spezia una giovane donna, spezzina di 20anni, che per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale ha perso il controllo dello scooter. Stando a quanto si apprende, la giovane uscendo da una curva avrebbe colpito il marciapiede della galleria. La 20enne è caduta rovinosamente e avrebbe battuto più volte il capo, si è rivelato fondamentale un corretto utilizzo del casco. Sul posto sono intervenuti oltre alla Sezione infortunistica della Locale, il 118 e la Pubblica assistenza della Spezia. La ragazza è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso.

