Italian Open Water Tour: domenica la tappa di Noli

Noli. “Con quella di Monate, Noli è la tappa pionieristica del nostro circuito: fin dalla prima edizione rappresenta l’appuntamento capofila delle gare in mare per unicità, storia e tradizione – spiega Marcello Amirante, coordinatore di Italian Open Water Tour che organizza l’intero circuito nazionale -. Siamo alla settima edizione e la risposta del mondo dei nuotatori in acque libere è sempre entusiasmante: con ancora qualche giorno d’iscrizioni disponibili non siamo lontani dai 500 iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo”.

LE GARE IN PROGRAMMA L’11 SETTEMBRE

Apre il programma la HARD SWIM, gara in linea di 7 km con partenza alle 9.30 da Finale Ligure e arrivo a Noli, una delle ultime gare in linea nel panorama nazionale del nuoto in acque libere: il percorso tra Punta Crena e Capo Noli la rende tanto impegnativa quanto suggestiva e imperdibile.

A seguire, alle 12.50, la seconda gara di giornata, storicamente la più partecipata: la SMILE SWIM del miglio marino col percorso interamente nel Golfo di Noli, in uno scenario davvero unico.

A chiudere il programma la partenza della RELAY SWIM (staffetta mezzo miglio marino x 3) alle 15.30 con uscita all’australiana per il cambio chip, distintiva del Challenge e sicuramente la più spettacolare da seguire.

