La schiusa delle uova della tartaruga Alice si può vedere in diretta video

Sarà possibile assistere in diretta alla schiusa delle uova deposte lo scorso 15 luglio sulla spiaggia di Levanto da Alice, l’esemplare di tartaruga “Caretta Caretta” il cui approdo nel golfo levantese è diventato un vero e proprio evento. Il Comune ha infatti attivato un servizio di video streaming che viene ospitato dal sito dell’istituto di vigilanza “La Lince”.

La società spezzina, che già gestisce la videosorveglianza nel paese, ha installato una telecamera proprio sopra l’area in cui si trova il nido e realizzato il collegamento per la trasmissione in diretta delle immagini.

Cliccando su questo link (già attivo) o inquadrando il QR-Code inserito in questa pagina e tra gli allegati (file .pdf e file .png) si accede alla pagina web sulla quale vengono trasmesse le immagini, che seguiranno passo passo l’evento fino alla sua conclusione.

Un modo per consentire a tutti (tramite un qualsiasi dispositivo: pc, tablet, smartphone) di seguire l’uscita delle tartarughe dal nido e il loro cammino verso il mare, ma anche (particolare tutt’altro che secondario per il buon esito delle operazioni) per scongiurare il rischio che la legittima curiosità delle tante persone (levantesi e turisti) che per oltre un mese e mezzo hanno vissuto la vicenda con grande partecipazione ed emozione, possa provocare assembramenti sulla passeggiata della Pietra o addirittura sulla spiaggia, compromettendo o comunque mettendo a rischio i primi, delicati e determinanti, istanti di vita delle piccole tartarughe.

