L’asteroide La Spezia compie venticinque anni

Era il 4 settembre del 1997 quando una debole luce entrò all’interno del telescopio dell’Osservatorio di Monte Viseggi. Si trattava di un’asteroide della fascia principale, in orbita tra Marte e Giove, non ancora identificato nelle mappe stellari, distante dalla Terra circa 150mila chilometri e con un periodo di rivoluzione attorno al Sole di quasi sei anni.

Poco tempo dopo, gli scopritori Paolo Pietrapiana, Luigi Sannino, Giulio Scarfi e Luciano Zannoni, ebbero la conferma dal Minor Planet Center che si trattava proprio di un oggetto nuovo. Da quel momento si susseguirono le osservazioni per determinarne l’orbita e dopo pochi anni l’Associazione Astrofili Spezzini ottenne il privilegio della nomina. La scelta del nome fu rapidissima, gli astrofili decisero di nominare l’asteroide con il nome della città natale dell’osservatorio di Monte Viseggi. “La Spezia è una città vicino all’Osservatorio di Monte Viseggi. È famosa per il suo Golfo dei Poeti, in onore dei poeti inglesi ottocenteschi Byron e Shelley, che vissero, amarono e morirono in Italia, loro paese di adozione”, recitava il testo inviato per la candidatura. Fu dunque così che l’asteroide venne ufficialmente battezzata 10211 La Spezia.

E la scoperta di nuovi asteroidi negli anni non si è fermata, raggiungendo quota sette, con La Spezia che ha visto aggiungersi Viseggi, Remigio, Palmaria, Pontremoli, Luigisannino e Giulioscarfi. Intanto gli Astrofili Spezzini, che gestiscono l’osservatorio di Monte Viseggi, proseguono nell’attività di osservazione e ricerca, pronti a mostrare ai cittadini le meraviglie del cielo stellato.

