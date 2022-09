Le ambizioni dello Spezia Calcio Femminile: campo in provincia e academy ad Abu Dhabi

C’è un nuovo Spezia Calcio Femminile e culla il sogno della serie B, di poter costruire un proprio centro sportivo in provincia e di un’academy per scovare calciatrici ad Abu Dhabi. Ambizioni non da poco per una realtà che, dei colleghi maschi, ha in comune il nome (con Femminile in fondo), i colori (bianco e nero) ed il simbolo (l’aquila). Non c’è nessun legame invece con la società oggi della famiglia newyorchese Platek. “Ma abbiamo già incontrato alcuni dirigenti a Torino e vorremmo approfondire i contatti per vedere come sviluppare una collaborazione”, spiega il coordinatore generale Stefano Senese.

I soci dello Spezia CF vengono dalla Toscana, sono gli imprenditori della CPF Edilizia Srl di Pistoia. “Crediamo in questo progetto e siamo sicuri di poter arrivare ai nostri obiettivi nei prossimi anni”, assicura Massimo Pellegrini. La benedizione dell’amministrazione comunale è forte: alla conferenza di presentazione si presentano due assessore (Frijia e Carli) ed il sindaco Pierluigi Peracchini: “La città ha bisogno di una squadra femminile che miri a nuovi orizzonti. Avere un progetto simile che coinvolge tante ragazze è una cosa importante per la Spezia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com