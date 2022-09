“Le imprese private corrono ma il pubblico è lento. Turismo in Lunigiana mantiene famiglie”

Un luglio e agosto molto premianti per il turismo in Lunigiana: “Del resto siamo un territorio molto appetibile dal punto di vista naturalistico – fa il punto Giovanna Zurlo presidente dell’associazione Operatori turistici Lunigiana – adesso con settembre e anche in autunno quindi, la Lunigiana è in grado di offrire ai turisti belle vacanze con i prodotti tipici come funghi e castagne, per cui ci sono buone prospettive anche per il periodo autunnale”.

Facendo un’analisi del turismo lunigianese emergono quindi aspetti più positivi e aspetti che lo sono meno. Il primo problema che è presente in tema di turismo in Lunigiana, ci spiega Zurlo è la sentieristica: “I servizi sul territorio non corrispondono a quello che cerca il turista – stigmatizza – Mentre il privato ha sempre effettuato interventi mirati allo scopo di andare incontro alle esigenze del turista, perché le strutture ricettive viaggiano molto bene, il pubblico è latitante, è lento anche se l’impegno c’è. Purtroppo la Lunigiana lamenta una cattiva condizione della sentieristica, non ci sono tracciati. Il lavoro da fare è tanto, la Lunigiana è grande, non si può pensare di tenere circoscritto il turista. E su questo aspetto la Lunigiana è molto scadente”.

