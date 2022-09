Medicina, ‘Noi Moderati per l’abolizione del numero chiuso. Costa: “La carenza di personale è un problema”

Genova. “Noi moderati proponiamo di abolire il test di medicina perché riteniamo sbagliato delegare il concetti di meritocrazia ad un semplice test”. A dirlo, a margine della visita alla clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, il sottosegretario alla salute Andrea Costa.

“Dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di avere questa opportunità – ha spiegato – e magari alla fine del primo anno far proseguire il percorso a chi ha raggiunto gli obiettivi mentre gli altri potranno fare scelte differenti. Delegare tutto a un semplice test di ingresso credo non sia segno di un paese al passo con i tempi, sopratutto in un momento come questo, dopo due anni di una pandemia che ci ha mostrato come la carenza di personale medico sia una problema al quale si deve dare una risposta, e rivedere il numero chiuso nelle facoltà credo sia un punti di partenza”. E la visita alla clinica malattie infettive è stata anche l’occasione per il sottosegretario per affrontare il tema del ritorno alla normalità.

“Dobbiamo fare uno sforzo in più – ha spiegato – che significa arrivare a prendere la decisione di annullare l’isolamento per i positivi senza sintomi, che sarebbe il vero passo in avanti. Abbiamo già ridotto i giorni di isolamento per i positivi senza sintomi e confido che nei prossimi giorni si possa fare questo ulteriore intervento che rappresenterebbe il passaggio definitivo da una fase pandemica a un fase endemica”.

» leggi tutto su www.genova24.it