Navi da crociera a Santa Margherita Ligure, visita a bordo della Celebrity Beyond: i dettagli delle emissioni e del trattamento rifiuti

Santa Margherita. In una degli ultimi scali della Celebrity Beyond, la nuovissima nave da crociera del gruppo Royal Caribbean, che ha inserito Santa Margherita Ligure nei suoi itinerari nel Mediterraneo, una delegazione cittadina – grazie alla collaborazione dell’agenzia marittima Hugo Trumpy – è salita a bordo per uno scambio di saluti e per approfondire il funzionamento di questa città galleggiante.

A bordo, accolti dalla Comandante Kate McCue, (la prima donna capitano di una nave da crociera americana), la Comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure T.V. Camilla Sartori, il Vicesindaco Emanuele Cozzio e il personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Santa Margherita Ligure, le funzionarie Laura Mezzano e Stefania Villa.

» leggi tutto su www.genova24.it