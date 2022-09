Nuova sinergia tra Albenga e Nizza: l’assessore francese Navalesi in vista nella città delle torri

Albenga. Nuove prospettive di cooperazione transfrontaliere e un legame che mira a rinforzarsi quello tra Albenga e Nizza. Questo il tema principale dell’incontro che avverrà nella giornata di domani, mercoledì 7 settembre, tra il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e Laurence Navalesi, assessore delegato alle Relazioni Transfrontaliere di Nizza.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Siamo molto felici di poter incontrare Laurence Navalesi che in questi anni, nell’ambito del suo ruolo amministrativo, ha portato avanti progetti volti a sviluppare e potenziare i rapporti tra Nizza, la Riviera di ponente e Genova. Nizza – e più in generale la Costa Azzurra e il Principato di Monaco- , infatti, sono fortemente legate alla Riviera Ligure per turismo, formazione ed istruzione, rapporti commerciali, lavoro, cultura, scelte infrastrutturali e rapporti umani”.

