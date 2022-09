Omicidio Alice Scagni, la madre in chat: “Se dovesse citofonare invitatelo ad andarsene, ma da voi non ha senso che venga”

Genova. “Anche da voi, se dovesse suonare il citofono, suggerisco di invitarlo ad andarsene magari con la scusa che il bimbo non sta bene e se insiste immediatamente chiami il 112. E’ il consiglio che Antonella Zarri, madre di Alice Scagni dà in chat alla figlia nel pomeriggio del primo maggio, poche ore prima che Alice venga uccisa a coltellate dal fratello Alberto sotto la sua abitazione a Quinto.

Non le dice esplicitamente che nella seconda telefonata Alberto ha minacciato anche lei e Gianluca, probabilmente per non allarmarla troppo, ma le consiglia di non aprirgli la porta.

La madre chattando con Alice le spiega che il padre quando Alberto intorno all’ora di pranzo lo ha chiamato due volte per insultarlo e minacciarlo, gli ha detto che ha che avrebbe chiamato il 112 e così ha fatto.

» leggi tutto su www.genova24.it