Piccola pesca artigianale, a Noli un convegno per parlare di futuro

Noli. Si è tenuto sabato 3 settembre a Noli, tra le 18 e le 19,30, sfidando il maltempo e le intemperie, il convegno dedicato al futuro della piccola pesca artigianale, “ormai da tempo vessata dalla normativa europea”.

“Le normative UE – spiegano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, Daniela Borriello, Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale – hanno tolto negli anni e stanno pian piano continuando a togliere dal panorama europeo tante tipologie di pesca che, nel loro piccolo, supportavano egregiamente piccole comunità. Per far sì che la piccola pesca artigianale non scompaia, è necessario vengano messe in atto una collaborazione e una cogestione concrete, ma non solo”.

