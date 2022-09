Presentati i candidati di Noi Moderati in Liguria: “Quello che stiamo facendo è grande novità scenario politico”

La presentazione dei candidati liguri di Noi moderati (dalla pagina Fb Giovanni Toti)

Oggi a Genova la presentazione dei candidati di Noi Moderati in Liguria. “Grazie a tutti per l’entusiasmo e l’appoggio che ci date – così il presidente regionale e fondatore di Italia al Centro, Giovanni Toti -. Vorrei fosse chiaro che quello che stiamo facendo qua è la vera, grande novità dello scenario politico. All’Italia serve un governo che sappia fare delle scelte, anche scelte difficili, quelle che abbiamo fatto in questa regione. Serve avere un governo stabile, che funzioni e dia risposte ai cittadini, cosa che la sinistra ha dimostrato di non saper fare in questi anni. Crediamo che sia il momento di dare spazio alla nostra coalizione all’interno della quale la lista Noi Moderati rappresenta la forza che vuole portare a Roma, ai ministeri, quel modello che abbiamo costruito in Liguria. Si chiama cultura di governo, capacità di assumersi le responsabilità quando necessario. Moderazione non vuol dire stare sulla collina, serve anche sporcarsi le mani quando si tratta di prendere delle decisioni. Poi certo, c’è quella sinistra che ad ogni elezione tira fuori il pericolo fascismo. Non credo ci sia alcun allarme per la democrazia italiana. L’allarme è la Gronda che non si fa, la mia paura è quello di vedermi di nuovo i comitati che dicono no e vogliono fare altri dibattiti”.

